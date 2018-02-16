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’nin nefesi

Kutsi’nin nefesi
Kutsi ile geçtiğimiz ay nişanlanan Feyza Çıpa'nın 14 Şubat'ta mutluluktan ayakları yere basmadı. Çıpa, önceki gün aşkının balonlu ve güllü sürpriziyle havalara uçtu. ise aşkının bu paylaşımına "Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın" diye romantik bir yorum yazdı...
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