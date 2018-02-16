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İneği güldürdü

İneği güldürdü
'Tuz serpme' yani 'saltbea' hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin Sevgililer Günü paylaşımı olay yarattı. Önünde diz çöktüğü ineğe gül uzatan ünlü etçi, bu kareye "Mutlu sevgililer. Gerçek aşk" notunu düştü. Nusret'in bu karesi, 1 milyondan fazla beğeni aldı.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

işin cılkını çıkartmış.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.02.2018 11:50
KARTAL KARTAL

PASİF SOYTARI....................

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 16.02.2018 10:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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