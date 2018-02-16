İneği güldürdü

; 20 / 11 14 / 9 12 / 2 5 / -7 12 / 2 14 / 3 13 / 3 22 / 11 1 / -13 15 / 8 18 / 7 10 / 4 10 / 4 12 / 3 9 / -3 8 / 5 13 / 4 6 / -1 8 / 1 15 / 3 11 / 5 10 / 5 12 / 4 12 / 3 16 / 5 11 / 5 10 / 7 11 / 2 14 / 2 12 / 2 5 / -5 7 / 3 12 / 6 11 / 6 12 / 0 6 / 0 14 / 9 14 / 1 14 / 1 9 / 6 16 / 8 14 / 6 12 / 3 12 / 2 5 / -8 10 / -1 12 / 1 12 / 2 11 / 1 12 / 2 13 / 9 10 / 7 13 / 3 10 / 2 13 / 4 14 / 6 11 / 7 18 / 13 17 / 4 11 / 3 10 / 2 12 / 2 11 / 7 17 / 9 13 / 6 9 / 7 11 / 8 12 / 6 11 / 7 12 / 0 15 / 8 11 / 6 9 / 5 14 / 6 12 / 8 14 / 3 13 / 2 8 / -1 10 / 7 10 / 0 9 / 6 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak 'Tuz serpme' yani 'saltbea' hareketiyle fenomen olan Nusret Gökçe'nin Sevgililer Günü paylaşımı olay yarattı. Önünde diz çöktüğü ineğe gül uzatan ünlü etçi, bu kareye "Mutlu sevgililer. Gerçek aşk" notunu düştü. Nusret'in bu karesi, 1 milyondan fazla beğeni aldı.
kalan karakter 1000
işin cılkını çıkartmış.
PASİF SOYTARI....................
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.