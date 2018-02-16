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Berrak coştu!

ile aşkını gözlerden uzak yaşayan , bu kuralını 14 Şubat için bozdu

Berrak coştu!
Kendi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan Berrak Tüzünataç, 'nde bu kuralını bozdu. Tüzünataç, evleneceği konuşulan Sokullu ile öpüşürken çektiği fotoğrafları önceki akşam instagram'da paylaştı. Fotoğrafı kısa süre sonra yanlışlıkla silen Tüzünataç, durumu fark edip ilan-ı aşk pozlarını yeniden paylaştı.
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