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Pijama uğuru

Pijama uğuru
Ece Erken'den 14 Şubat totemi. Erken, geçtiğimiz yıl 14 Şubat'ta pijamalı paylaşım yaptıktan sonra mutluluğu bulan Alişan'dan feyz aldı. Sunucu 'pijamalı' haliyle güldürdü.
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  • 15 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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