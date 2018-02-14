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Ödüllere doymuyor

Ödüllere doymuyor
ATV'nin fenomen dizisi 'Aşk ve Mavi', ödüle doymuyor. Başrolünde Emrah ile Burcu Kıratlı'nın yer aldığı dizi, İstanbul Üniversitesi Trabzonlular Kulübü tarafından 'Yılın en iyi dizisi' seçildi. Gecede ödülü yapımcı Mehmet Yiğit Alp aldı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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