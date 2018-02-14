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Junior Acar

Junior Acar
Aralık 2017'de kızları Derin'i kucaklarına alan Erdal ile Kardelen Acar'ın keyfine diyecek yok.


2 aylık kızlarının üzerine titreyen ikiliden Kardelen Hanım, önceki gün bu sevimli kareyi instagram'da paylaştı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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