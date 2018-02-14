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Evlilik yaradı

’le evli olan ’in önceki günkü hali, ‘Ya gerçekten hamile ya da evlilik yaramış’ dedirtti

Evlilik yaradı
Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, önceki gün Akmerkez'deydi. Bugünkü Sevgililer Günü için ne plan yaptıkları sorulan ikiliden Evcen, "Bizim için her gün 14 Şubat" diyerek eşine aşkını bir kez daha ilan etti.
Teklifleri hamile olduğu için reddettiği söylenen , "Hamile değilim ama inşallah en yakın zamanda anne olurum" dedi. 7 buçuk aydır evli olan oyuncunun aldığı kilolar ise akıl karıştırdı.


Aydın HAMZA
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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