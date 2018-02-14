Evlilik yaradı

Magazin dünyasının gözde çifti Fahriye Evcen ileeşi Burak Özçivit, önceki gün Akmerkez'deydi. Bugünkü Sevgililer Günü için ne plan yaptıkları sorulan ikiliden Evcen, "Bizim için her gün14 Şubat" diyerek eşine aşkını bir kez daha ilan etti. Teklifleri hamile olduğu için reddettiği söylenen Fahriye Evcen, "Hamiledeğilim ama inşallahen yakın zamanda anneolurum" dedi. 7 buçuk aydır evli olan oyuncunun aldığı kilolar ise akıl karıştırdı.
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