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Davada gerginlik! Hakim isyan etti...



'in, oğlu Çınar'ın velayetinin değiştirilmesi için eski eşi 'a açtığı davada tartışma çıktı. Asena Atalay, "O zaman gelip çocuğuna sahip çıksın" demesi üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı yarıda keserek salonu terk etti. Duruşmaya ara veren mahkeme hakimi, "Gestapo gibi yargılamayı yakıştıramıyorum. Sataşmayın birbirinize" dedi.

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  • 13 Şubat 2018, Salı 17:31
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