Davada gerginlik! Hakim isyan etti...





Caner Erkin'in, oğlu Çınar'ın velayetinin değiştirilmesi için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada tartışma çıktı. Asena Atalay, "O zaman gelip çocuğuna sahip çıksın" demesi üzerine mahkeme hakimi, duruşmayı yarıda keserek salonu terk etti. Duruşmaya ara veren mahkeme hakimi, "Gestapo gibi yargılamayı yakıştıramıyorum. Sataşmayın birbirinize" dedi.