Çapkınlar ligi!
Süper Lig’de top koşturan Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Akhisar Belediyespor’lu Abdou Sissoko, galibiyet sevincini İstanbul gecelerinde kutladı. Yanlarında 3’er güzelle eğlenen futbolcular, çapkınlık gecesinde objektiflere yakalanınca büyük panik yaşadı
SALDIRGAN ARKADAŞ
Saat 05.30'da güzellerle kapıda beliren Nabil Dirar, patlayan flaşlarla şoke oldu. Futbolcunun yanındaki arkadaşları devreye girip muhabirimizin fotoğraf makinesini almaya çalıştı. İngilizce küfürler edip eliyle görüntü alınmasını engellemeye çalışan kişi, başarılı olamayınca para teklif edip fotoğrafların silinmesini istedi. Ancak holiganın bu ahlaksız teklifi karşılık bulmadı.
TAKTİK İŞE YARAMADI
Galibiyeti çapkınlık yaparak kutlayan bir diğer isim Akhisar Belediyespor'un Fransız futbolcusu Abdou Sissoko'ydu. Dirar'la aynı mekanda eğlenen Sissoko'ya da 3 güzel eşlik etti. Bursaspor galibiyetini kızlarla kutlayan siyahi futbolcu da mekandan sabaha karşı ayrıldı. Sissoko da görüntü alınmaması için devreye arkadaşlarını soktu.
SİSSOKO DEPARA KALKTI
Abdou Sissoko, takımının Bursaspor'u yendiği karşılaşma sonrası soluğu Ortaköy'deki gece kulübünde aldı. İçeride 3 güzelle eğlenen futbolcu, çıkışta gazetecileri görünce mekana geri kaçtı. Kızları taksiyle önden gönderen Sissoko, 15 dakika sonra VIP aracına atlayıp güzellerin peşinden gitti.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Abdou Sissoko , Nabil Dirar , Ortaköy
- 13 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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