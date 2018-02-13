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Aşkın sembolü

Aşkın sembolü
Sevgililer Günü öncesinde magazin dünyasının gözde çiftleri arasında internette bir anket yapıldı. 'KizlarSoruyor' adlı internet sitesi, düzenlediği ankette kullanıcılarına "Sevgililer Günü'nün sembol çifti kim?" diye sordu.


Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasına örnek olan Koçyiğit ve Soydan, ankette oyların yüzde 32'sini aldı

Oyların yüzde 52'sini alan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, 2018 Sevgililer Günü'nün sembol çifti oldu. "Sevgililer Günü'nün Altın Çifti" ise 50 yıldır aynı yastığa baş koyan Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koçyiğit ile eşi Selim Soydan seçildi.
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