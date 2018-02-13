Aşkın sembolü

SevgililerGünü öncesindemagazin dünyasınıngözde çiftleri arasındainternette bir anketyapıldı. 'KizlarSoruyor'adlı internet sitesi,düzenlediği ankettekullanıcılarına"Sevgililer Günü'nünsembol çifti kim?"diye sordu.
Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasına örnek olan Koçyiğit ve Soydan, ankette oyların yüzde 32'sini aldı
Oyların yüzde52'sini alan FahriyeEvcen ile eşi BurakÖzçivit, 2018 SevgililerGünü'nün sembolçifti oldu. "SevgililerGünü'nün Altın Çifti"ise 50 yıldır aynı yastığabaş koyan Yeşilçam'ınefsane ismi HülyaKoçyiğit ile eşi SelimSoydan seçildi.
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