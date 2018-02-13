Aleykümselam Ronaldo

Real Madrid'inyıldızı CristianoRonaldo, önceki günUFC dövüşçüsü KhabibNurmagomedov ile biraraya geldi. Portekizliyıldız futbolcununDağıstan asıllı Russporcuyla buluşmaanının videosu, olayyarattı. Ronaldo,karşılaşma sırasındaçekilen videodahayranlarına "Selamünaleyküm" şeklindehitap etti. CristianoRonaldo'nun bu tavrı ise"Müslüman mı oldu?"tartışmalarını yenidengündeme getirdi.
Ronaldo, geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklara 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
Ronaldo'nun kazandığıaltın ayakkabıödülünü açık artırmaylasatıp elde edilen geliriFilistinli çocuklarabağışlaması ve Portekizile İsrail arasındaoynanan maç sonrasıİsrailli oyuncularlaforma değişmemesi,"Ronaldo, İslamı'ıseçti" yorumlarınaneden olmuştu. Ronaldo,daha önce de birçokkez Müslümanlar'ınbayramını kutlamıştı.
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Allah hidayet versin. Onun kadar cesur ve yürekli olan kaç futbolcu var? Bizimkiler dahil.
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