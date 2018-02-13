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Aleykümselam Ronaldo

Portekizli Ronaldo’nun ‘Selamün aleyküm’ demesi, ‘Müslüman oldu’ iddiasını yeniden gündeme getirdi

Aleykümselam Ronaldo
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, önceki gün UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov ile bir araya geldi. Portekizli yıldız futbolcunun Dağıstan asıllı Rus sporcuyla buluşma anının videosu, olay yarattı. Ronaldo, karşılaşma sırasında çekilen videoda hayranlarına "Selamün aleyküm" şeklinde hitap etti. Cristiano Ronaldo'nun bu tavrı ise "Müslüman mı oldu?" tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.



Ronaldo, geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı nedeniyle Filistinli çocuklara 2 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

Ronaldo'nun kazandığı altın ayakkabı ödülünü açık artırmayla satıp elde edilen geliri Filistinli çocuklara bağışlaması ve Portekiz ile İsrail arasında oynanan maç sonrası İsrailli oyuncularla forma değişmemesi, "Ronaldo, İslamı'ı seçti" yorumlarına neden olmuştu. Ronaldo, daha önce de birçok kez Müslümanlar'ın bayramını kutlamıştı.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Melih Melih

Allah hidayet versin. Onun kadar cesur ve yürekli olan kaç futbolcu var? Bizimkiler dahil.

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cevapla 13.02.2018 08:24
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