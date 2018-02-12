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sus pus

Zehra sus pus
Hülya Avşar'la Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, önceki gün İstinye'de objektife yansıdı. Yeni sevgilisi Eray Ölçüm'le ailesinin isteği nedeniyle gizli saklı görüştüğü konuşulan , özel hayatıyla ilgili sorular karşısında sessiz kaldı.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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