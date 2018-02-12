Ünlülerden Mehmetçik seferberliği
Ünlü isimler, 12 kahraman askerimizin şehit düşmesinin ardından yayınladıkları mesajlarla Türk milletinin acısını paylaştı. Şehit aileleri ve yakınlarına sabır ve güç diledi
TARKAN: Çok acı, çok yazık. Milletçe başımız sağolsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve güç diliyorum.
EBRU GÜNDEŞ: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum... Ülkemizin başı sağolsun...
LİNET: Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. #ŞehitlerÖlmezVatanBölünmez
YILDIZ TİLBE: Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dilerim. Vatan sağolsun.
İBRAHİM TATLISES: Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ulusumuza sabır dilerim... Başımız sağolsun.
HANDE YENER: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunuz şad olsun, başımız sağolsun.
SİNAN AKÇIL: Rahat uyu cennetinde şehidim. Kanın yerde kalmayacak. Zafer senin tek adın, yakında döneceksin. #Allahrahmeteylesin... Başımız sağolsun.
ALİŞAN: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
SİBEL CAN: Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah dayanma gücü versin.
GÜLŞEN: 12 şehit... Bu acıyı hiçbir şey dindiremez. Allah şehitlerimizin annelerine, eşlerine, çocuklarına ve hepimize sabır versin.
ESRA EROL: Başımız sağolsun. Afrin'de şehit olan kardeşlerimizin, evlatlarımızın ailelerine Allah sabır versin.
YALIN: Şehit düşen kardeşlerimin ailelerine sabırlar diliyorum. Ruhları şad olsun, başımız sağolsun...
MİNE TUGAY: 12 askerimizi şehit vermişiz. Hepimizin başı sağolsun. Kelimeler kifayetsiz yine... Gencecik kahramanlarımıza rahmet, ailelerine sabır diliyorum.
ARZU YANARDAĞ: Çok üzgünüm. Nur içinde yatın Mehmetçikler. Allah ana-babalarınıza sabır versin.
SUAT ATEŞDAĞLI: Afrin'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Milletimizin başı sağolsun.
ŞAHAN GÖKBAKAR: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
BÜLENT ŞAKRAK: Bahar kokulu çocuklar... Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun.
MEHMETÇİK'TEN AKÇIL'A TEŞEKKÜR
Ünlü müzisyen Sinan Akçıl, Afrin'deki Zeytin Dalı Operasyonu'nda görevli askerlerimiz için 'Yakında Döneceksin' adlı bir şarkı yazmıştı. Mehmetçik, Akçıl'ın kendileri için bestelediği şarkıya teşekkür etmekte gecikmedi. Kahraman askerlerimiz, operasyonda kullanılan bir füzenin üzerine 'Zeytin Dalı Sinan Akçıl' yazdı. Bu fotoğrafı gören Akçıl da askerlerimize teşekkür etti.
Etiketler: Gülşen , Tarkan , Ebru Gündeş , yıldız tilbe , ibrahim tatlıses , hande yener , Sinan Akçıl , Sibel Can , Esra Erol , mine tugay , SUAT ATEŞDAĞLI , Şahan Gökbakar , nehmetçik , Zeytin Dalı Harekatı
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