Best Model 2012 birincisi genç oyuncu Berk Atan, 7 yıllık sevgilisi Sim Oklar'la Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.
Berk Atan'ın 7 yıllık utancı!
Berk Atan ile görüntülenen sevgilisi Sim Oklar’ın 7 yıllık ilişkilerine rağmen kapüşonuyla yüzünü saklamasına anlam verilemedi.
Etiketler: Berk Atan , Best Model , Sim Oklar
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