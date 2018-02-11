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'ın 7 yıllık utancı!

ile görüntülenen sevgilisi ’ın 7 yıllık ilişkilerine rağmen kapüşonuyla yüzünü saklamasına anlam verilemedi.



2012 birincisi genç oyuncu , 7 yıllık sevgilisi 'la Etiler'de yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.

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  • 11 Şubat 2018, Pazar 14:14
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