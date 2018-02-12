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'ın soyağacının ve Kars'a uzandığı ortaya çıktı

Aile kökleri 'ye dayanan Ermeni asıllı 'li TV yıldızı 'ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz gazetesi Kardashianların, 'da ve Kars'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 15:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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GARIB GARIB

ya kadin ermeni asili bunun soyu turk olsa ne olur olmasa ne olur 80==li yilarda turkiyeden avrupaya gelen ermeniler zaten turkiyeyi ret ediyor bu bayanin soyaci nere olursa olsun inkar edecek sonunda ayni almanyadaki bayan gibi ne demisdi almanyadaki bayan artist babamin dogdugu yer benim turkiyeyle isim olamaz A=B li kimde diyeceyi ayni bu bayanin ne kimliyi nede kendisi ilgilendriyor

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evet1
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:53
ado ado

abi buna şaşırmamak lazım neden çünkü kurtuluş savaşında binlerce insan kayboldu ahıska türklerinden tutunda daha neler neler ya daha dünkü hadise incirlik üssünden evlatlık ver,len kız lar bunun şaşılacak hiç bir tarafı yoktur çünkü bizde araştırma kabiliyetide yoktur birkaç tarihçi var zara zor konuşur birşey anlaşılmaz anlatmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 15:26
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