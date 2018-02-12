Aile kökleri Türkiye'ye dayanan Ermeni asıllı ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın soyağacı ortaya çıktı. İngiliz Daily Mail gazetesi Kardashianların, Erzurum'da ve Kars'ın Karakale köyünde yaşamış atalarına ait fotoğrafları yayınladı.
Kim Kardashian'ın soyağacının Erzurum ve Kars'a uzandığı ortaya çıktı
Etiketler: Daily Mail , Erzurum , Türkiye , ABD , Kim Kardashian West , Kim Kardashian
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ya kadin ermeni asili bunun soyu turk olsa ne olur olmasa ne olur 80==li yilarda turkiyeden avrupaya gelen ermeniler zaten turkiyeyi ret ediyor bu bayanin soyaci nere olursa olsun inkar edecek sonunda ayni almanyadaki bayan gibi ne demisdi almanyadaki bayan artist babamin dogdugu yer benim turkiyeyle isim olamaz A=B li kimde diyeceyi ayni bu bayanin ne kimliyi nede kendisi ilgilendriyor
abi buna şaşırmamak lazım neden çünkü kurtuluş savaşında binlerce insan kayboldu ahıska türklerinden tutunda daha neler neler ya daha dünkü hadise incirlik üssünden evlatlık ver,len kız lar bunun şaşılacak hiç bir tarafı yoktur çünkü bizde araştırma kabiliyetide yoktur birkaç tarihçi var zara zor konuşur birşey anlaşılmaz anlatmaz
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