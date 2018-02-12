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Türk şıklığı

Türk şıklığı
Türk modacı kardeşler Raisa & Vanessa'nın giydirdiği onlarca Hollywood ismi arasına önceki hafta Hannah Ferguson da eklendi.


Ünlü yıldız, New York'ta gerçekleşen amFAR davetine Raisa & Vanessa kıyafetiyle katıldı.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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KARAKALEM KARAKALEM

TÜRK İSE TÜRK İSMİ KULLANSINLAR. EBEVEYNLERİ TÜRK BİLE OLSA BUNLAR DEĞİL.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.02.2018 11:46
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