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Yok böyle tatil

Yok böyle tatil
Victoria's Secret meleği Alessandra Ambrosio, önceki gün tatil için Bahamalar'a gitti. Ailesiyle 'Over Yonder Cay' isimli özel adada konaklayan güzel modele, tatili geceliği tam 56 bin 700 dolara mal olacak.


, Bahamalar'dan Amerika'ya yüklü bir servet harcayarak geri dönmüş olacak.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

otlardan başka birşey yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 12.02.2018 11:21
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