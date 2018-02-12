Viyana kuşatması

Birkaç yıl önce Avusturya Devleti'nin en önemli liyakat madalyasına layık görülen ünlü modacı Atıl Kutoğlu, önceki akşam yine Viyana'da rüzgar gibi esti. Kutluoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'in özel davetlisi olarak 2018 Viyana Opera Balosu'na katıldı. Türk modacı, kendi tasarımını giyen bakanla gece boyu sanat ziyafeti yaşadı. Kutoğlu ile Karin Kneissl'in birlikte çekilen fotoğrafları da ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Kronen Zeitung'la birlikte birçok gazetede yer aldı.