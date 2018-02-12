Süperstar Ajda Pekkan; hem sanat kariyeri, hem de Türkiye gündemine dair GÜNAYDIN'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'e hiçbir zaman emperyal niyetlerle girilmediğine işaret eden ünlü sanatçı, "Terör örgütleri sınır hattımızda devlet kurmaya çalışıyor; dünyada hiçbir ülke böyle bir şeye müsaade etmez" dedi.



ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Müziğinizle, fiziğinizle ve hayattaki duruşunuzla nesiller boyu hayranlık duyulan birsanatçısınız. Bu kadar sevilmek sizi nasıl etkiliyor?

Bahsettiğiniz gibi; ülkemiz insanlarının bendenize teveccühü olduğunu ben de yıllarca hissettim ve buna layık olmaya çalışıyorum. Fakat benim de hayran olduğum insanlar, idealler var ve bunların hepsini tek başıma temsil ettiğimi de düşünmüyorum. Ama onlarla beraber ben de bu yolda olmak istiyorum. Kendilerini yardıma muhtaç olanlara, sessizlere adamış ve bu ülke için koşturan, memleket insanlarının, dünya insanlarının çok daha iyi yerlere gelmesi için çabalayan insanlar var. Ben de onlara hayranım. Her müzisyenin varmak istediği bir noktada mıyım bilmiyorum ama en azından şunu biliyorum ki daha varmak istediğim çok nokta var. Bunun finali, 'Bu iş bitti' diyebileceğiniz bir noktası yok; çünkü güzelin ve iyinin sonu yok. Sanat, sonsuz ve sınırsız olduğu için çok ilahi bir alan. Allah'ın bize verdiği en güzel hasetlerden biri. Ondan aldığımız paylardan biri de yaratıcılık. Ve sanat, yaratıcılığın en iyi yansıması. Orada nihai bir nokta yok. Bu anlamda hâlâ yapmak istediğim çok iş var. Sanata dair nüfuz edebildiğim her alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Öğrenmenin yaşı yok.