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Organik sabancı!

Organik sabancı!
Sık sık pazardan alışveriş yapan sosyetik Pınar Sabancı, önceki gün de alışverişteydi.


Sağlıklı beslenmeyi yaşam felsefesi haline getiren Sabancı, Feriköy pazarından organik ürün satın aldı.
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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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