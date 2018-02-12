Aşk 'Öykü'sü

Genç işadamı SerhanAdalı ile olaylı bir şekildeayrılan Öykü Çelik,yeni bir aşka yelken açtı.Evlilik hazırlıkları yaptığıAdalı ile Kasım 2017'deilişkisini noktalayan ünlüoyuncu, önceki akşam yenisevgilisiyle gezmelerdeydi.Gece 4'te sevgilisiyle elele Cihangir sokaklarındayürüyen güzel oyuncu,flaşların patlamasıylabir anda şoke oldu. Çiçeğiburnunda çiftin gerginliğiyüzlerine de yansıdı. Soruları cevapsızbırakan Öykü Çelik ilegizemli sevgilisi, hızlagazetecilerin yanındanuzaklaştı. Güzel oyuncu,ısrarlı sorulara rağmensevgilisinin adını sır gibisakladı. Aşk sorularınasessiz kalan Öykü Çelik,daha sonra sevgilisininevinin penceresine yansıyangörüntüsünü, kalpemojisiyle paylaşıp tümtakipçilerine "Aşığım"mesajı verdi...
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