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Aşk 'Öykü'sü

Serhan Adalı’yla 4 ay önce ayrılan , önceki akşam yeni aşkıyla Cihangir’de el ele yakalandı

Aşk Öyküsü
Genç işadamı Serhan Adalı ile olaylı bir şekilde ayrılan Öykü Çelik, yeni bir aşka yelken açtı. Evlilik hazırlıkları yaptığı Adalı ile Kasım 2017'de ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle gezmelerdeydi. Gece 4'te sevgilisiyle el ele Cihangir sokaklarında yürüyen güzel oyuncu, flaşların patlamasıyla bir anda şoke oldu. Çiçeği burnunda çiftin gerginliği yüzlerine de yansıdı.
Soruları cevapsız bırakan ile gizemli sevgilisi, hızla gazetecilerin yanından uzaklaştı. Güzel oyuncu, ısrarlı sorulara rağmen sevgilisinin adını sır gibi sakladı. Aşk sorularına sessiz kalan Öykü Çelik, daha sonra sevgilisinin evinin penceresine yansıyan görüntüsünü, kalp emojisiyle paylaşıp tüm takipçilerine "Aşığım" mesajı verdi...


Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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