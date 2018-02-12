Doğuma 10 gün kala evlendiler!

Miray Ağaoğlu, karnı burnunda nikah masasına oturdu.
Çiftin 'Alin' ismini verecekleri kızları 10 gün sonra dünyaya gelecek.
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ali Ağaoğlu, torununa Maslak 1453'ten bir daire hediye edecek.
Miray Ağaoğlu, karnı burnunda nikah masasına oturdu.
Çiftin 'Alin' ismini verecekleri kızları 10 gün sonra dünyaya gelecek.
Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ali Ağaoğlu, torununa Maslak 1453'ten bir daire hediye edecek.
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ALLAH BAĞIŞLASIN,ÜMMET-İ MUHAMMED E FAYDALI OLSUN İNŞALLAH.
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