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Doğuma 10 gün kala evlendiler!

Ağaoğlu Holding'in patronu ve Semra Ağaoğlu'nun oğulları Alican 2 yıldır birlikte olduğu Miray İskilipli ile evlendi.

Doğuma 10 gün kala evlendiler!

Miray Ağaoğlu, karnı burnunda nikah masasına oturdu.

Çiftin 'Alin' ismini verecekleri kızları 10 gün sonra dünyaya gelecek.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; , torununa Maslak 1453'ten bir daire hediye edecek.

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  • 12 Şubat 2018, Pazartesi 10:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALP ARSLAN ALP ARSLAN

ALLAH BAĞIŞLASIN,ÜMMET-İ MUHAMMED E FAYDALI OLSUN İNŞALLAH.

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cevapla 12.02.2018 12:36
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