Doğuma 10 gün kala evlendiler!

Miray Ağaoğlu, karnı burnunda nikah masasına oturdu.

Çiftin 'Alin' ismini verecekleri kızları 10 gün sonra dünyaya gelecek.

Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Ali Ağaoğlu, torununa Maslak 1453'ten bir daire hediye edecek.



