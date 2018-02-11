Mali'nin geniş ailesi!

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam 61. yaşını ailesi ve yakın dostlarıyla Rumelihisarı'ndaki bir mekanda kutladı. Erbil'i bu mutlu gününde eski eşleri Nergis Kumbasar ile Tuğba Coşkun da yalnız bırakmadı.



Ünlü şovmen özel hazırlanan kral tacı şeklindeki pastasını kızları Sezin ve Yasmin ile birlikte kesti. Erbil'in yakın dostu Seda Sayan ise "O, 61 değil daha 29 yaşında" diyerek herkesi güldürdü.



Erbil, pastasını kızı Yasmin'in elinden yedi.



Doğan SAVAŞ