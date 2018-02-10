;
Yol Durumu
  1. Boşanıyor
  2. Utangaç sevgili

Şirinler

Şirinler
Geçtiğimiz Eylül'de nikah masasına oturan Gizem Karaca ile Kemal Ekmekçi, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla aşklarını gözler önüne seriyor. Önceki gün işletmeci eşiyle bu fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de "Aşk burada" diye yazdı. ile 'nin yaptığı mimikler ise yüzleri gülümsetti.

Etiketler: ,
  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar