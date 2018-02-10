Form'UN' sırrı 3 beyaz
İkinci bebeğini 1 yıl önce kucağına alan Selin Gökbakar, 50 kiloya düştü. Mutfaktaki hünerleriyle bilinen Selin Hanım’ın sırrı, hayatında 3 beyazı yani un, tuz ve şekeri çıkarması
İki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkaran Selin Hanım'ın sırrı merak konusu oldu. İlk bebeğine hamileyken 16 kilo alan Selin Gökbakar, yaklaşık 3 ay sonra bu kiloları vermişti.
Yardım severliğiyle bilinen Gökbakar, geçtiğimiz akşamki galasında hayranı olan Ömür isimli minik kızı ağırladı. Gökbakar, yürüyebilmesi için minik kızı motive etti.
İkinci bebeğini dünyaya getirdikten 1 yıl sonra ise 50 kiloya düşen Selin Gökbakar, bunu ilk olarak kuşkusuz bünyesine borçlu.
Şahan Gökbakar'la evlendikten sonra çizdiği profille örnek bir anne ve eş olan Selin Hanım'ın diğer form sırları ise beslenmesinde yaptığı değişiklikler. Hayatından 3 beyazı yani un, tuz ve şekeri çıkaran Selin Gökbakar, yağ olarak ise zeytinyağını tercih ediyor. Daha çok sebze ağırlıklı beslenen Selin Hanım, evinin bahçesinde de organik sebze ve meyveler yetiştiriyor. Ispanak, brokoli, kinoa, pancar, nohut, bol peynir, pırasa, bal kabağı ve karnabahar gibi metabolizmayı hızlandıran sebzeleri sıkça tüketiyor.
UNSUZ PİZZA
Eşi Şahan'ın pizzaya olan düşkünlüğünü bilen Selin Gökbakar, kendisi için pizza yaparken ise un kullanmıyor.
Selin Hanım, pizza tabanını kinoa ya da karnabahar gibi sebzelerden yapıyor. Selin Gökbakar, 15 günde bir de kuzu haşlama gibi yemekler yiyerek de protein takviyesi yapıyor.
UNSUZ MUFFİN
ISPANAKLI KEK
PIRASALI TOPLAR
Selin Gökbakar, mutfakta sergilediği maharetleriyle profesyonel aşçılara da şapka çıkartıyor.
Etiketler: Şahan Gökbakar , Selin , 50 kilo , UNSUZ
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Gazete
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çözmüşsün Recep.
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