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Form'UN' sırrı 3 beyaz

İkinci bebeğini 1 yıl önce kucağına alan Gökbakar, ya düştü. Mutfaktaki hünerleriyle bilinen Selin Hanım’ın sırrı, hayatında 3 beyazı yani un, tuz ve şekeri çıkarması

FormUN sırrı 3 beyaz
GEÇTİĞİMİZ Mart'ta ikinci kez anne olan Selin Gökbakar, eşi Şahan'ın son filmi 'Kayhan'ın galasına damgasını vurdu.
İki çocuk annesi olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle mankenlere taş çıkaran Hanım'ın sırrı merak konusu oldu. İlk bebeğine hamileyken 16 kilo alan Selin Gökbakar, yaklaşık 3 ay sonra bu kiloları vermişti.


Yardım severliğiyle bilinen Gökbakar, geçtiğimiz akşamki galasında hayranı olan Ömür isimli minik kızı ağırladı. Gökbakar, yürüyebilmesi için minik kızı motive etti.

İkinci bebeğini dünyaya getirdikten 1 yıl sonra ise 50 kiloya düşen Selin Gökbakar, bunu ilk olarak kuşkusuz bünyesine borçlu.
'la evlendikten sonra çizdiği profille örnek bir anne ve eş olan Selin Hanım'ın diğer form sırları ise beslenmesinde yaptığı değişiklikler. Hayatından 3 beyazı yani un, tuz ve şekeri çıkaran Selin Gökbakar, yağ olarak ise zeytinyağını tercih ediyor. Daha çok sebze ağırlıklı beslenen Selin Hanım, evinin bahçesinde de organik sebze ve meyveler yetiştiriyor. Ispanak, brokoli, kinoa, pancar, nohut, bol peynir, pırasa, bal kabağı ve karnabahar gibi metabolizmayı hızlandıran sebzeleri sıkça tüketiyor.


PİZZA

Eşi Şahan'ın pizzaya olan düşkünlüğünü bilen Selin Gökbakar, kendisi için pizza yaparken ise un kullanmıyor.
Selin Hanım, pizza tabanını kinoa ya da karnabahar gibi sebzelerden yapıyor. Selin Gökbakar, 15 günde bir de kuzu haşlama gibi yemekler yiyerek de protein takviyesi yapıyor.

UNSUZ MUFFİN


ISPANAKLI KEK


PIRASALI TOPLAR
Selin Gökbakar, mutfakta sergilediği maharetleriyle profesyonel aşçılara da şapka çıkartıyor.
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  • 10 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mhdi Mhdi

çözmüşsün Recep.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 10.02.2018 11:39
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