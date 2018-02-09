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Efsane buluşma

Efsane buluşma
Bir dönem Real Madrid'de birlikte oynayan futbolun efsane isimleri David Beckham, Ronaldo ve Roberto Carlos, önceki akşam Miami'de buluştu.
Bu efsane buluşmayı instagram hesabından paylaşan Beckham, Brezilyalı iki yıldızın aksine koruduğu genç görüntüsüyle sosyal medyada olay oldu.
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