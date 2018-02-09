Brad’in 'Pitt'iği anlar

ABD'de yaşayan 2 sürücü, önceki gün iki şaşkınlığı aynı anda yaşadı. Öğle saatlerinde LosAngeles'ta 3 aracın birbirine girdiği küçük çaplıbir trafik kazası yaşandı. Kazanın ardından tüm şoförler araçlarından inince 2 vatandaşı, kazayı unuttu. Çünkü kazaya karışanaraçlardan biri BradPitt'in kullandığı Tesla otomobildi.
Olay yerinde kanıt oluşturması açısından fotoğraf da çeken 54yaşındaki oyuncunun bu anları anbeanobjektiflere işteböyle takıldı.
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