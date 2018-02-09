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Brad’in 'Pitt'iği anlar

Önceki gün ’ta marka aracının direksiyon başına geçen , 2 otomobille zincirleme yaptı

Brad’in Pittiği anlar
ABD'de yaşayan 2 sürücü, önceki gün iki şaşkınlığı aynı anda yaşadı. Öğle saatlerinde Los Angeles'ta 3 aracın birbirine girdiği küçük çaplı bir trafik kazası yaşandı. nın ardından tüm şoförler araçlarından inince 2 vatandaşı, kazayı unuttu. Çünkü kazaya karışan araçlardan biri Brad Pitt'in kullandığı otomobildi.


Olay yerinde kanıt oluşturması açısından fotoğraf da çeken 54 yaşındaki oyuncunun bu anları anbean objektiflere işte böyle takıldı.
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