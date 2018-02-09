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Aksiyon Sangu

Aksiyon Sangu
Güzel oyuncu Elçin Sangu, ilk yerli vampir dizisi 'Yaşayamayanlar' için hazırlıklara başladı. İnternette yayınlanacak dizide Birkan Sokullu ile başrolü paylaşacak olan Sangu, dövüş sahnelerine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Profesyonel eğitmenlerle çalışan oyuncu, rolünün hakkını vermek için silah, kama ve boks eldivenleriyle saatlerce antrenman yapıyor.
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