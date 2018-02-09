45 yaşında hamile kaldı

Hollywooddünyasında geç yaşta anne olan isimlere bir yenisi ekleniyor... 2015'ten beri Benji Madden ile evli olan CameronDiaz'ın hamile olduğu iddiası, önceki gün çifte çok yakın bir kaynak tarafından doğrulandı. Tüp bebekyöntemiyle hamile kalan 45 yaşındaki yıldızın, ilk bebeğini beklediği haberi ABD basınında yankı buldu. Cameron Diaz'ın annelik hayali kurmaktan asla vazgeçmediğini yazan ABD basını, bunda ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Dr. Mehmet Öz'ün depayının büyük olduğunu belirtti.
İŞTE ÖNERDİĞİ BESİNLER Bugüne kadar birçok kez Öz'ün TV programına katılan Cameron Diaz, hamile kalma imkanınıarttıran beslenme şekli ve gıdalarkonusunda Mehmet Öz'den bilgiler aldı. Hollywood yıldızına sağlıklı yaşam ve doğru nefes alma konusunda da tüyolar veren dünyaca ünlü doktoragöre; kadınlarda doğurganlığıarttıran yiyecekler ise şunlar: Maca kökü, avokado, muz, kabak çekirdeği, susam, yumurta, ceviz, istiridye, havuç, böğürtlen, brokoli, kale, kabak ve kalsiyum içeren yiyecekler.
CAMERON'A'ÖZ'EL MÖNÜ Dünyaca ünlü doktor, ileri yaşlarda hamile kalmak isteyen her kadın gibi Diaz'a da 'Gökkuşağı tipi beslenme'yi yani her renk besinler tüketmesini önerdi.
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