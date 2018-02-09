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45 yaşında hamile kaldı

Geç yaşta anne olan yıldızlar arasına Diaz da ekleniyor... Öz’le sık sık bir araya gelen güzel aktris, Türk doktorun verdiği tavsiyeler sayesinde hamile kalma şansını arttırdı

45 yaşında hamile kaldı
Hollywood dünyasında geç yaşta anne olan isimlere bir yenisi ekleniyor... 2015'ten beri Benji Madden ile evli olan Cameron Diaz'ın hamile olduğu iddiası, önceki gün çifte çok yakın bir kaynak tarafından doğrulandı. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan 45 yaşındaki yıldızın, ilk bebeğini beklediği haberi basınında yankı buldu. 'ın annelik hayali kurmaktan asla vazgeçmediğini yazan ABD basını, bunda ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Dr. Mehmet Öz'ün de payının büyük olduğunu belirtti.

İŞTE ÖNERDİĞİ BESİNLER
Bugüne kadar birçok kez Öz'ün TV programına katılan Cameron Diaz, hamile kalma imkanını arttıran beslenme şekli ve gıdalar konusunda 'den bilgiler aldı. Hollywood yıldızına sağlıklı yaşam ve doğru nefes alma konusunda da tüyolar veren dünyaca ünlü doktora göre; kadınlarda doğurganlığı arttıran yiyecekler ise şunlar: Maca kökü, avokado, muz, kabak çekirdeği, susam, yumurta, ceviz, istiridye, havuç, böğürtlen, brokoli, kale, kabak ve kalsiyum içeren yiyecekler.


​CAMERON'A 'ÖZ'EL MÖNÜ
Dünyaca ünlü doktor, ileri yaşlarda hamile kalmak isteyen her kadın gibi Diaz'a da 'Gökkuşağı tipi beslenme'yi yani her renk besinler tüketmesini önerdi.
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