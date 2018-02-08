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Uyku kaçıran korku

Uyku kaçıran korku
Genç şarkıcı Ece Seçkin'in pilot Çağrı Terlemez'le yaşadığı aşk uykularını kaçırdı. Aşkının uçuşu sonlanana kadar gözüne uyku girmediğini söyleyen Seçkin, "Sevdiğim insanı merak ediyorum. Ne kadar yol kat etmiş diye internetten bakıyorum" diye konuştu. Ancak şarkıcı, aşkının o kadar düşünceli olmadığını söyleyerek de sitem etti.


2 buçuk yıldır aşk yaşayan ikiliden Terlemez, popçuya uçakta evlenme teklif etmişti.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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