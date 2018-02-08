Uyku kaçıran korku

Genç şarkıcı EceSeçkin'in pilot ÇağrıTerlemez'le yaşadığı aşkuykularını kaçırdı. Aşkınınuçuşu sonlanana kadargözüne uyku girmediğinisöyleyen Seçkin, "Sevdiğiminsanı merak ediyorum.Ne kadar yol kat etmiş diyeinternetten bakıyorum" diyekonuştu. Ancak şarkıcı, aşkınıno kadar düşünceli olmadığınısöyleyerek de sitem etti.
2 buçuk yıldır aşk yaşayan ikiliden Terlemez, popçuya uçakta evlenme teklif etmişti.
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