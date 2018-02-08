Haval'Arda'

Başakşehir’e transfer olup yeşil sahalara dönen Arda Turan, kendini ödüllendirdi. Önceki gün sevgilisi Aslıhan Doğan’la Bebek’te turlayan yıldız futbolcu 1 milyon 400 bin liralık yeni arabasıyla hava bastı
İspanya'daki Barcelona masalını sonlandırıp Süper Lig takımlarından Başakşehir'e yıllık 4 milyon euroya(yaklaşık 18 milyon 500 bin TL) transfer olan Arda Turan, kendini ödüllendirdi. Önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi AslıhanDoğan'la Bebek'teki bir mekanda görüntülenen Turan'ın, kapıdaki lüks aracı dikkat çekti.
KARA ŞİMŞEK GİBİ Ünlü futbolcunun Mercedes SLS G5 marka yarasa kasa lüks otomobilinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi. Öyle ki Turan'ın üstü açıklüks aracı, 300 bin euro (1 milyon 400 binTL) değerinde... Mekanda sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan Turan, çıkışta milyonluk oyuncağına binerken muhabirlerin sorularını yanıtladı.
NİKAH SORUSUNA CEVAP YOK Söz; ikilinin kıydırdığı iddia edilen dini nikaha gelince Aslıhan Doğan gülümsedi. Arda Turan ise "Teşekkür ederim, konuşmayacağım" demekle yetindi. Sevgilisiyle milyonluk aracına binip semtten ayrılan ünlü futbolcunun plaka için soyadının ilk harfini tercih etmesi de gözlerden kaçmadı. Bu arada Arda Turan, lüks araba tutkusunun yanında kol saatlerine harcadığı uçuk paralarla da adından sıkça söz ettiriyor.
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Başakşehirli yöneticiler bu uyanık futbolcuya yıllık18 milyon 500 bin TL yi vererek milyonlarca vatandaşın ahını aldı.
VAY VAY barsolonada top toplayici turkiyede unlu futbolcu utanmak icin yuz lazim
Bu şerefsizi gündeme gitirip durmayın artık.Yeter be.Bu ahlaksız değilmiydi gazeteciye saldıran,küfreden.Ne vermiş ki türk futboluna.Milli takım mağlupken bile sırıtarak oyundan çıkan birisi değilmi bu.
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