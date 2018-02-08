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Haval'Arda'

Başakşehir’e transfer olup yeşil sahalara dönen , kendini ödüllendirdi. Önceki gün sevgilisi ’la Bebek’te turlayan yıldız futbolcu 1 milyon 400 bin liralık yeni arabasıyla hava bastı

HavalArda
İspanya'daki Barcelona masalını sonlandırıp Süper Lig takımlarından Başakşehir'e yıllık 4 milyon euroya (yaklaşık 18 milyon 500 bin TL) transfer olan Arda Turan, kendini ödüllendirdi. Önceki gün bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Aslıhan Doğan'la Bebek'teki bir mekanda görüntülenen Turan'ın, kapıdaki lüks aracı dikkat çekti.

KARA ŞİMŞEK GİBİ
Ünlü futbolcunun Mercedes SLS G5 marka yarasa kasa lüks otomobilinin fiyatı ise dudak uçuklatan cinstendi. Öyle ki Turan'ın üstü açık lüks aracı, 300 bin euro (1 milyon 400 bin TL) değerinde... Mekanda sevgilisiyle baş başa kahvaltı yapan Turan, çıkışta milyonluk oyuncağına binerken muhabirlerin sorularını yanıtladı.


NİKAH SORUSUNA CEVAP YOK
Söz; ikilinin kıydırdığı iddia edilen dini nikaha gelince Aslıhan Doğan gülümsedi. ise "Teşekkür ederim, konuşmayacağım" demekle yetindi. Sevgilisiyle milyonluk aracına binip semtten ayrılan ünlü futbolcunun plaka için soyadının ilk harfini tercih etmesi de gözlerden kaçmadı. Bu arada Arda Turan, lüks araba tutkusunun yanında kol saatlerine harcadığı uçuk paralarla da adından sıkça söz ettiriyor.


Aydın HAMZA
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sportmen sportmen

Başakşehirli yöneticiler bu uyanık futbolcuya yıllık18 milyon 500 bin TL yi vererek milyonlarca vatandaşın ahını aldı.

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 14:48
RUZGAR RUZGAR

VAY VAY barsolonada top toplayici turkiyede unlu futbolcu utanmak icin yuz lazim

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evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 12:32
Ş&#252;kr&#252; baba Şükrü baba

Bu şerefsizi gündeme gitirip durmayın artık.Yeter be.Bu ahlaksız değilmiydi gazeteciye saldıran,küfreden.Ne vermiş ki türk futboluna.Milli takım mağlupken bile sırıtarak oyundan çıkan birisi değilmi bu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.02.2018 09:09
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