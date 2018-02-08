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Ana-kız aksiyon

Ana-kız aksiyon
Yılın büyük kısmını fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'la dünya turu yaparak geçiren Dilara Öztunç, önceki gün annesi Yeşim Öztunç'la aksiyon dolu saatler yaşadı.


Şehir dışında gözden uzak kafa dinleyen anne ile kızı, ormanın içinde atv ile turlayıp renkli anlar yaşadı.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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