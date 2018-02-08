Altın çizmeler Türk tasarımcıdan

Dünyanın giyinebilen ilk altın ayakkabısı bir Türk tasarımcı tarafından dizayn edildi. Dünya starlarına özel tasarladığı Alzuarr marka ayakkabılarıyla dikkat çeken Hollanda doğumlu ünlü tasarımcı Zeynep Dag, bu kez ismi sır gibi gizli tutulan bir müşterisinden altın kaplama çizme siparişi aldı. İtalya'da 2 ay süren titiz çalışmayla kişiye özel tasarım olarak üretilen çizmeler, diz üstü dizayn edilip, 24 ayar külçe altınla kaplandı. 25 bin euro değerindeki altın çizmelerin sahibinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak bir basın lansmanı ile kamuoyunun karşısına çıkarak ayakkabılarını tanıtacağı öğrenildi. Türk tasarımcı Dag, kendi markası Alzuarr'u Rihanna, Kylie Jenner, Rita Ora'a giydirmeyi başararak adından söz ettirmişti.
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