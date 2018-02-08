3200 TL'lik naylon poşet

; 21 / 9 17 / 6 16 / 5 2 / -13 16 / 6 14 / 6 15 / 6 21 / 14 2 / -9 13 / 5 20 / 12 17 / 7 18 / 8 17 / -2 8 / -5 17 / 8 13 / -1 6 / -4 15 / 4 16 / 4 19 / 11 15 / 10 13 / 5 13 / 5 20 / 9 15 / 1 19 / 8 17 / 7 12 / -3 11 / -1 4 / -8 16 / 6 16 / 4 15 / 7 12 / -1 10 / -1 18 / 9 13 / 0 15 / 3 15 / 9 19 / 12 18 / 7 18 / 7 16 / 5 5 / -10 13 / 4 13 / 2 13 / 5 16 / 7 15 / 4 17 / 8 20 / 11 18 / 7 16 / 5 12 / 2 18 / 11 15 / 8 19 / 11 16 / 7 10 / -2 13 / 5 15 / 4 15 / 8 21 / 8 15 / 6 21 / 10 15 / 8 16 / 5 14 / 7 10 / 0 18 / 8 14 / 5 14 / 7 13 / 4 15 / 7 13 / 0 18 / 6 7 / -4 18 / 11 11 / 3 18 / 10 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Moda dünyasının çivisi çıktı! Celine, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için naylon poşetten esinlendi. Bu çanta için 700 euro fiyat belirleyen marka, alay konusu oldu. Yine dünyaca ünlü marka Balenciaga'nın banyo terliğini andıran sandaleti 570 euroya, dev boyuttaki pazar çantasını ise 2 bin 100 euro'ya satması "Pes" dedirtti. 2700 TL'LİK BANYO TERLİĞİ 10 BİN TL'LİK PAZAR ÇANTASI
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