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3200 TL'lik naylon poşet

Dünyaca ünlü marka , yeni koleksiyonuna naylon poşeti andıran bir çanta koydu. Fiyatını da 700 euro olarak belirledi!

3200 TLlik naylon poşet
Moda dünyasının çivisi çıktı! Celine, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için naylon poşetten esinlendi. Bu çanta için 700 euro fiyat belirleyen marka, alay konusu oldu. Yine dünyaca ünlü marka Balenciaga'nın banyo terliğini andıran sandaleti 570 euroya, dev boyuttaki pazar çantasını ise 2 bin 100 euro'ya satması "Pes" dedirtti.


2700 TL'LİK BANYO TERLİĞİ


10 BİN TL'LİK PAZAR ÇANTASI
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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