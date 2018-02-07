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Milyonluk nispet

Milyonluk nispet
'En yakışıklı mahkum' olarak ünlenen Jeremy Meeks, geçtiğimiz yaz Bodrum'da dünyaca ünlü giyim markası TopShop'un güzel veliahtı Chloe Green ile yakalanmıştı. Eşi Melissa'ya ihanet eden Meeks'e eski eşinden 'milyonluk nispet' geldi.


38 yaşındaki kalbi kırık güzel, kendisine milyoner bir sevgili buldu. Melissa, Donald DJ Friese ile önceki akşam bir gece kulübünde eğlenirken çekilen anlarını instagram'da paylaştı. Kalbi kırık Melissa, 1 milyar dolar serveti olan aşkıyla Jeremy Meeks'ten intikamını
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  • 07 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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