'En yakışıklımahkum' olarakünlenen JeremyMeeks, geçtiğimiz yazBodrum'da dünyacaünlü giyim markasıTopShop'un güzelveliahtı Chloe Greenile yakalanmıştı. EşiMelissa'ya ihanet edenMeeks'e eski eşinden'milyonluk nispet' geldi.
38 yaşındaki kalbikırık güzel, kendisinemilyoner bir sevgilibuldu. Melissa, DonaldDJ Friese ile öncekiakşam bir gece kulübündeeğlenirken çekilen anlarınıinstagram'da paylaştı.Kalbi kırık Melissa, 1milyar dolar servetiolan aşkıyla JeremyMeeks'ten intikamını
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