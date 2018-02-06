Uzun bir aradan sonra 'Bilir misin?' adlı yeni albümüyle hayranlarıyla buluşan Linet, "Tamamen duymak istediğim Linet'i yarattım" dedi. İlk kez 5 yaşında sahneye çıkan ve kendisini 'Sahne canavarı' olarak tanımlayan ünlü şarkıcı; yeni albümünü ve gelecek planlarını GÜNAYDIN'a anlattı...



Çok uzun bir aradan sonra albüm çıkardınız. Nasıl bir çalışma oldu?

Bu albümün hazırlıkları 2.5 yılda tamamlandı. Repertuvar aşaması ve alt yapısıyla büyük bir araştırma ve demlenme sonucu yeni şarkılarla merhaba dedik. İki cover albümden sonra yepyeni şarkılar yaptık. Bu albümde Okan Akı ile çalıştık. Tamamen benim hissettiğim ve duymak istediğim Linet'i yarattım. İçimdeki saklı odalarda gizlediğim Linet'i çıkarmaya çalıştım. Bunca yılın tecrübesi ve birikimini ortaya koydum. Şarkılarımı gerçekten çok yavaş seçtim, ince eleyip sık dokudum. Zeki Güner ve Doğuş'tan şarkılar var, 'Benim Hayatım Kırmızı' parçası ise Azerbaycanlı bir hayranımdan geldi. Sinan Özşeker'den bir şarkı var... Daha cool ve sakin bir Linet var bu albümde. İlk defa her şarkıyla içli dışlı oldum, ilgilendim. Sesim enteresan; ne söylersem farklı bir yorum katabiliyorum. Sırf gitarla başka, orkestra halinde başka; o müziğe bürünüyorum. Kısacası çok içime sinen bir albüm oldu.