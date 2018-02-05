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7 yaşındaki kızına makyaj yapınca...

eşi ve çocuklarıyla bir akrabalarının düğününe katıldı. Akbaş ailesinin aile fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 11:33
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