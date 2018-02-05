Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ve çocuklarıyla bir akrabalarının düğününe katıldı. Akbaş ailesinin aile fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı.
Yeliz Yeşilmen 7 yaşındaki kızına makyaj yapınca...
Etiketler: Yeliz Yeşilmen , Ali Uğur Akbaş
Yeliz Yeşilmen eşi Ali Uğur Akbaş ve çocuklarıyla bir akrabalarının düğününe katıldı. Akbaş ailesinin aile fotoğrafı sosyal medyayı yerinden oynattı.
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