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Resme merak sardı

Resme merak sardı
Meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'le bu yaz nikah masasına oturmayı planlayan Cansu Tosun, yeni bir yeteneğini keşfetti. Güzel oyuncu, annesi Serpil Tosun'un sayesinde resme merak sardı.


Annesinin eğitmenliğinde geçtiğimiz gün gelincik tablosu yapan oyuncunun oldukça maharetli olduğu gözlendi.
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