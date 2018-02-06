;
Yol Durumu
  1. Hanımın çiftliği
  2. Resme merak sardı

Kalbi de güzel

Güzel oyuncu ’in kurucusu olduğu vakıf, önceki gün Şanlıurfa Ceylanpınar’daki minikleri sevindirdi

Kalbi de güzel
Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardıma muhtaçların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Önceki gün Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret eden dernek yetkilileri, oyuncaklarla minikleri sevince boğdu.


Rol aldığı 'Mehmetçik Kut'ül Amare' dizisinin çekimleri dolayısıyla Ceylanpınar'a gidemeyen Özçelik, çalışmaları yardımcılarının kendisine gönderdiği fotoğraflardan takip etti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar