Kalbi de güzel

Gamze Özçelik,kurucusu olduğu UmudaKoşanlar Derneği ileyardıma muhtaçların yüzünügüldürmeye devam ediyor.Önceki gün Şanlıurfa'nınCeylanpınar ilçesini ziyareteden dernek yetkilileri,oyuncaklarla miniklerisevince boğdu.
Rol aldığı'Mehmetçik Kut'ülAmare' dizisinin çekimleridolayısıyla Ceylanpınar'agidemeyen Özçelik,çalışmaları yardımcılarınınkendisine gönderdiğifotoğraflardan takip etti.
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