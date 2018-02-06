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‘Bazı starlar çok pişman'

‘Bazı starlar çok pişman
İzzet Yıldızhan, aile sahibi olmak yerine kariyeri tercih eden ünlüleri topa tuttu. Önceki akşam The Savoy Ottoman Palace'da sahne alan 9 çocuk babası sanatçı, "Türkiye'de çok pişman starlar var. Gençliklerinde çocukla uğraşmamak için anne olmamışlar. Para evladın yerini dolduramaz" diyerek yeni bir polemik başlattı.
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