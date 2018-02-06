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Olay bebek doğdu

Olay bebek doğdu
Kardashıan Ailesi'nin en genç üyesi Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott'tan olan kızını kucağına aldı. Hamileliği boyunca görüntü vermeyen Jenner'ın anne olacağının sadece dedikodu olduğu söyleniyordu.
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