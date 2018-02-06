Nusret’e özendi
Kıvanç Tatlıtuğ, Nusret’e rakip oluyor! Reklamlardan milyonlarca dolar kazanan ünlü oyuncu, Etiler’de bir et restoranına ortak olmak için görüşmeler yapıyor...
MEKAN ARAYIŞINDA
Rol aldığı reklamların yanı sıra dizi ve filmlerden de bugüne kadar hatırı sayılır bir servete sahip olan Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de ticarete atılmaya karar verdi. Konuşulanlara göre restoranlarının müdavimi olduğu Nusret'e özenen Tatlıtuğ, Etiler'de şubesi olan bir et restoranına ortak olmak için harekete geçti. Sıfırdan bir marka yaratmak yerine etlerini çok beğendiği bu restorana yüzde 50 ortaklık teklif eden oyuncu, bunun için de 2 milyon TL'yi gözden çıkardı. Eşi Başak Dizer'in Nişantaşı'nda ortağı olduğu 'Room and Rumours' isimli butik-kafe sayesinde yeme-içme sektörüne yabancı olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, restoranının sahiplerinden yanıt bekliyor. Ünlü oyuncu, olumsuz yanıt alması durumunda ise bu kez sıfırdan bir et restoranı açacak ve mekanın başına babası Erdem Tatlıtuğ'u koyacak. Bu arada oyuncunun geçtiğimiz ay Etiler, Bebek, Emirgan ve Rumeli Hisarı'nda restoran için mekan araştırmaları yaptığı ve 'Hadi Be Oğlum'un çekimleri nedeniyle Kaş'a gidince araştırmaların yarım kaldığı öğrenildi.
KIVANÇ'A MELEK PARTNER
Mavi'nin yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yaz koleksiyonu için çekilecek reklamda Victoria's Secret meleği Romee Strijd ile bir araya gelecek.
Aydın HAMZA
Etiketler: Kıvanç Tatlıtuğ , Nusret Gökçe
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.