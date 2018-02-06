Miami’de evleniyor
‘Arif V 216’ ile bugüne kadar 60 milyon TL hasılat elde eden Cem Yılmaz için tatil vakti! Sessiz sedasız ABD’ye giden komedyen, iddiaya göre Miami’den ev almaya karar verdi. Yılmaz’ın ayırdığı bütçe ise 5 milyon dolar
ÜNLÜLERİN İZİNDEN GİTTİ...
Filminden elde ettiği gelirle ABD'de tatil yapan Cem Yılmaz, iddiaya göre Miami'ye sadece stres atmak için gitmedi. Öyle ki kazancını genellikle spor arabalara yatıran ünlü komedyen, bu kuralını bozup gayrimenkule yöneldi. Yılmaz; Sibel Can, Erdinç Acar ve Tarkan gibi pek çok ismin evinin olduğu Miami'de ev arayışına girdi. Ev için ortalama 5 milyon dolarlık (yaklaşık 19 milyon TL) bütçe ayıran ünlü komedyen, iddiaya göre Miami'deki emlakçılarla görüşüyor.
SANAT AŞKI BAŞKA
Civardaki birkaç rezidans dairesine bakacak olan Cem Yılmaz, tatili boyunca en büyük tutkusu olan modern sanatı da ihmal etmiyor. Zira ünlü komedyen, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin sergilendiği Miami Beach'teki Art Basel'i ziyaret edip beğendiği tablo ve heykelleri de koleksiyonuna eklemeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl Levent'teki evinde bulunan 600 bin TL'lik 12 tabloyla sosyal medyada şov yapan Yılmaz'ın Art Basel'den aldığı sanat eserleriyle ABD dönüşü yine instagram'da havasını atması bekleniyor…
CEM'İN YÜZÜ GÜLÜYOR
Yılmaz; komedyenliğin yanı sıra oyunculuk, yapımcılık, yönetmenlik, sunuculuk, karikatüristlik, seslendiricilik ve senaristlik gibi birçok alanda servet kazanıyor. Reklam filmlerinin de aranan yüzlerinden olan Yılmaz aylık ortalama 5 milyon doları cebine koyuyor.
Halil ÇİLİNGİR
Etiketler: Cem Yılmaz , ArifV216
- 06 Şubat 2018, Salı
- Gazete
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