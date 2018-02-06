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‘Hamile değilim’

‘Hamile değilim’
Herkes geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'den gelecek bebek haberine kilitlendi. Dün Ovalı'nın hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak ünlü çift, çok geçmeden bebek bekledikleri haberini yalanladı. Geçtiğimiz hafta da aynı iddiayla muhatap olan Ovalı, "Şimdilik böyle bir şey yok; ama kısmet" demişti.
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