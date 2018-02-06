‘Hamile değilim’

; 20 / 7 13 / 6 13 / 1 2 / -10 13 / 3 11 / 6 10 / 3 21 / 12 0 / -10 12 / 4 17 / 8 12 / 3 12 / 3 15 / 2 9 / -3 9 / 2 10 / 0 4 / -5 8 / 1 16 / 5 13 / 5 12 / 5 9 / 2 9 / 4 16 / 7 14 / 2 11 / 4 11 / 0 10 / -1 9 / 1 4 / -8 10 / 3 13 / 4 11 / 7 11 / 2 11 / 0 18 / 7 12 / 2 15 / 4 11 / 5 15 / 7 17 / 6 13 / 3 15 / 2 3 / -8 9 / 1 13 / 0 11 / 3 10 / 0 13 / 1 16 / 6 12 / 4 16 / 5 11 / 2 10 / 1 15 / 5 12 / 6 18 / 10 15 / 6 8 / 0 14 / 3 14 / 2 11 / 7 20 / 6 12 / 7 12 / 5 10 / 6 14 / 4 11 / 5 11 / 0 16 / 7 12 / 5 11 / 4 14 / 6 11 / 7 10 / 2 12 / 3 7 / -1 13 / 6 10 / 0 11 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Herkes geçtiğimiz yıl Roma'da evlenen oyuncu Şükran Ovalı ile Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'den gelecek bebek haberine kilitlendi. Dün Ovalı'nın hamile olduğu iddiası ortaya atıldı. Ancak ünlü çift, çok geçmeden bebek bekledikleri haberini yalanladı. Geçtiğimiz hafta da aynı iddiayla muhatap olan Ovalı, "Şimdilik böyle bir şey yok; ama kısmet" demişti.
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