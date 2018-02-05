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ünlü yönetmenin ini anlattı

Ünlü oyuncu , yapımcı hakkındaki sistematik cinsel saldırı skandalının patlak vermesinden 4 ay sonra konuştu



Yönetmen Ouantin Tarantino'nun fetiş oyuncusu olan , Tarantino'nun filmlerinin yapımcılığını üstlenen hakkındaki sistematik şekilde cinsel saldırıda bulunduğu ve bunların örtbas edilmesini sağladığı suçlamalarının ayyuka çıkmasından aylar sonra nihayet konuştu.

Ekimde skandalın patlak vermesinin ardından Weinstein'ın 'bir kurşunla ölmesinin fazla iyi olacağı, yavaş yavaş acı çekerek ölmesini dilediğini' söyleyen Thurman, o sırada çok öfkeli olduğundan daha sonra uygun bir açıklama yapmak istediğini belirtmişti.

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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 16:07
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