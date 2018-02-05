



Yönetmen Ouantin Tarantino'nun fetiş oyuncusu olan Uma Thurman, Tarantino'nun filmlerinin yapımcılığını üstlenen Harvey Weinstein hakkındaki sistematik şekilde cinsel saldırıda bulunduğu ve bunların örtbas edilmesini sağladığı suçlamalarının ayyuka çıkmasından aylar sonra nihayet konuştu.

Ekimde skandalın patlak vermesinin ardından Weinstein'ın 'bir kurşunla ölmesinin fazla iyi olacağı, yavaş yavaş acı çekerek ölmesini dilediğini' söyleyen Thurman, o sırada çok öfkeli olduğundan daha sonra uygun bir açıklama yapmak istediğini belirtmişti.