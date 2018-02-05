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cezaevinden çıktı

Hakkında çıkarılan zorlama hapis kararının ardından 3 gün cezaevinde yatan , ’ndan tahliye oldu.

Seren Serengil cezaevinden çıktı
Hakkında 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkarılan , geçtiğimiz cuma günü Çağlayan'da bulunan 'na giderek İnfaz Savcılığına teslim olmuştu. Yapılan işlemlerin ardından üç günlük ceza için Serengil, na sevk edilmişti.



Cezaevinde 3 gün geçiren Serengil bugün sabah saatlerinde tahliye oldu.


Tahliyesi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Serengil'in suskunluğunu koruduğu görüldü. Açıklama yapmayan Seren Serengil, lüks bir otomobile binerek cezaevinden ayrıldı..
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi 11:45
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