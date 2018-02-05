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Şu HALA bak!

çene çaldı. , düğününe halası ’u çağırmama kararı aldı. Gerekçesi ise “çenesini tutamayıp” özel yaşamın gizliliğine saygı duymamasıydı. Bu karara müstakbel eşi Meghan da katıldı!

Şu HALA bak!
KRALİYET Ailesi'nde şimdi de hala krizi patlak verdi. Britanya tahtının beşinci sıradaki varisi olan Prens Harry, düğününde halasını istemedi. Buna göre ile 'nin düğünü için 900 seçkin kişiye davetiye gönderileceği ifade edildi. Ancak Prens Harry'nin özel yaşamın gizliliğine saygı duyamayacağı ve 'çenesini tutamayacağı' gerekçesiyle halası Sarah Ferguson'u düğüne davet etmeyeceği belirtildi. İngiliz medyası "Harry'nin halası bu haberi alınca yıkılacak. Ancak davetsiz olarak da düğüne gidebilir" dedi. Bu arada 1 Aralık'ta nişanlanan Prens Harry ile Meghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça 900 kişiden oluşacak davetli listesiyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimler Barack Obama ve Donald Trump'a yönelikti. İddiaya göre hükümet yetkilileri Obama çiftinin 'ta yapılacak Kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ile arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı. Harry'nin ABD eski Başkanı 'yı da davetli listesinden çıkardığı kaydedildi.


Sarah Ferguson

SKANDALLAR KRALİÇESİ
Sarah Ferguson 1992'de eşinden boşandı. Aynı yıl üssüz güneşlenirken yakalandı. 'de 2008 yılında çocuk yurdunda kimliğini saklayarak gizli çekim yaptı. Hakkında dava açıldı.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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