Şu HALA bak!

İngiltere çene çaldı. Prens Harry, düğününe halası Sarah Ferguson’u çağırmama kararı aldı. Gerekçesi ise “çenesini tutamayıp” özel yaşamın gizliliğine saygı duymamasıydı. Bu karara müstakbel eşi Meghan da katıldı!
KRALİYET Ailesi'nde şimdi de hala krizi patlak verdi. Britanya tahtınınbeşinci sıradaki varisi olan PrensHarry, düğününde halasını istemedi. Buna göre Prens Harry ile Meghan Markle'nin düğünü için 900 seçkin kişiye davetiye gönderileceği ifade edildi. Ancak PrensHarry'nin özel yaşamın gizliliğine saygıduyamayacağı ve 'çenesini tutamayacağı'gerekçesiyle halası Sarah Ferguson'udüğüne davet etmeyeceği belirtildi. İngiliz medyası "Harry'nin halası bu haberi alınca yıkılacak. Ancak Sarah Ferguson davetsiz olarak da düğüne gidebilir" dedi. Bu arada1 Aralık'ta nişanlanan Prens Harry ileMeghan Markle'ın 19 Mayıs'taki düğünleriyaklaştıkça 900 kişiden oluşacakdavetli listesiyle ilgili yeniiddialar gündemegeldi. Elbette davetliler arasında en çok merak edilen ve tartışılan isimlerBarackObama veDonald Trump'ayönelikti. İddiaya göre hükümet yetkilileri Obama çiftinin 19 Mayıs'ta yapılacak Kraliyet düğününe davet edilip, Trump Ailesi'nin düğüne çağırılmaması halinde ABD ile İngiltere arasındaki gerilimin artabileceği uyarısında bulundu. Bunun üzerine Prens Harry, zor bir karar aldı. Harry'nin ABD eski Başkanı Barack Obama'yı da davetli listesinden çıkardığı kaydedildi.
Sarah Ferguson
SKANDALLARKRALİÇESİ Sarah Ferguson 1992'de eşinden boşandı. Aynı yıl üssüz güneşlenirken yakalandı. Türkiye'de 2008 yılında çocuk yurdunda kimliğini saklayarak gizli çekim yaptı. Hakkında dava açıldı.
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