Organik Serdar

; 18 / 8 14 / 7 13 / 3 3 / -7 15 / 6 11 / 8 10 / 4 20 / 13 1 / -6 10 / 7 19 / 10 10 / 6 11 / 7 15 / 1 9 / 1 8 / 5 11 / 2 6 / -1 9 / 4 14 / 5 12 / 9 12 / 7 10 / 3 11 / 3 17 / 6 14 / 1 11 / 7 10 / 3 10 / 0 9 / 0 4 / -4 10 / 6 14 / 5 13 / 11 11 / 4 8 / -1 18 / 8 13 / 1 13 / 4 10 / 6 17 / 11 16 / 8 10 / 6 14 / 4 5 / -6 7 / 3 12 / 2 12 / 5 10 / 3 13 / 5 16 / 7 12 / 7 14 / 6 10 / 5 12 / 3 15 / 11 12 / 7 17 / 10 15 / 7 8 / 1 13 / 6 14 / 6 12 / 10 19 / 8 13 / 11 11 / 8 12 / 10 14 / 5 11 / 9 10 / 1 17 / 8 12 / 5 11 / 5 14 / 7 13 / 11 11 / 1 14 / 4 8 / -1 12 / 8 10 / 4 11 / 9 Popçu Serdar Ortaç, önceki gün eşi Chloe ile İstinye'de alışveriş turuna çıktı. MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı, eşiyle organik gıda reyonundan alışveriş yaptı. İkili, daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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Cenabı Allah,tan Şifalar Dilerim.vay Serdar Baba...
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