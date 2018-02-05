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Organik Serdar

Organik Serdar
Popçu , önceki gün eşi Chloe ile İstinye'de alışveriş turuna çıktı. MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı, eşiyle organik gıda reyonundan alışveriş yaptı. İkili, daha sonra bir mekanda yorgunluk kahvesi içti.
Etiketler:
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Cenabı Allah,tan Şifalar Dilerim.vay Serdar Baba...

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 05.02.2018 11:34
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