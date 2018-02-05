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Kar keyfi

Kar keyfi
Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm ile eşi Elif Gönlüm, önceki gün Kartalkaya'da aile saadeti yaşadı. Çocuklarıyla birlikte kayak keyfi yapan ikili, eğlenceli anlarını instagram'da takipçileriyle paylaştı. Bu arada Kerem Gönlüm kayaktaki hünerlerini sergilemeyi de ihmal etmedi.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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