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Bebek kısmet

Bebek kısmet
Geçtiğimiz yıl evlenen Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu eşi Esra Bilgiç, önceki akşam alışveriş turunda görüntülendi. İkili, alışverişin ardından baş başa yemek yedi. Yaklaşık 3 buçuk aylık evli çift, bebek sahibi olmak isteyip istemediği sorulduğunda ise "İnşallah, her şey nasip kısmet" diye yanıt verdi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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